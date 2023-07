Comune di Castellanza si fa parte attiva nel dibattito sul salario minimo

È un tema all’ordine del giorno, un terreno di scontro, l’apertura di tante pagine di giornali. Parliamo del salario minimo, su cui stanno dibattendo da giorni al Governo maggioranza e opposizione, ma anche associazioni di categoria, amministrazioni, sindacati e datori di lavoro. Anche il Comune di Castellanza si fa parte attiva sull’argomento: al Settore servizi demografici è possibile firmare per la proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo "Disposizioni in materia di salario minimo". Come si sa, la proposta di un salario minimo (che deve essere ancora presentata in Parlamento) arriva dalle opposizioni (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Azione, +Europa, Alleanza Verdi e Sinistra Italiana, ma non Italia Viva). Dovrebbe prevedere una retribuzione minima di 9 euro l’ora, per tutelare in particolare i settori più fragili del mondo del lavoro, nei quali è più debole il potere contrattuale di sindacati. La retribuzione andrà applicata non solo ai lavoratori dipendenti ma anche a quelli con contratti meno stabili, come i lavoratori subordinati, e agli autonomi. Consideriamo poi come l’inflazione abbia impoverito i nostri stipendi: i prezzi corrono, ma le buste paga sono rimaste (quasi) le stesse. L’Italia è uno dei pochi Paesi europei a non avere un salario minimo legale. S.V.