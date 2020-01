Legnano (Milano), 30 gennaio 2020 - «Siamo una lobby, vogliamo diventare una vera rappresentanza dello sport legnanese nei confronti della futura nuova amministrazione locale". Così Marco Tajana, presidente del Legnano Knights ieri sera in Villa Jucker ha presentato con Giovanni Munafò e Massimo Gioachini, vertici rispettivamente di Ac Legnano e Bsc Legnano il neonato “Comitato per lo Sport di Legnano”. "Stasera ci presentiamo – ha continuato Tajnana – e da domani man mano che verremo a conoscenza delle candidature a sindaco, faremo gli opportuni confronti con tutti. Questo è il metodo del comitato, siamo una lobby che magari in città può rappresentare una fetta consistente di voti e che ha deciso di dire la sua, visto che in 30 anni non è stato fatto nulla per un tema a noi caro".

Questa azione di influenza e persuasione verrà esercitata così: "Ci porremo anzitutto davanti ai vari con un programma fatto di pochi punti, ma ben chiari e faremo pesare i nostri grandi numeri per chi si impegnerà a seguirci e accetterà poi in caso di vittoria alle elezioni di nominare un assessore allo sport che sia nostra espressione e competente. Noi oltre a garantire appoggio elettorale, non ci fermeremo perché continueremo a fare un’azione di verifica sulle cose da fare". Nel merito il Comitato ha già delle linee guida: "Nel concreto intendiamo imporre un programma strategico nel medio periodo per ciò che concerne l’impiantistica sportiva secondo ciò che serve e con un piano di fattibilità nell’immediato. Vogliamo che sia data una maggiore importanza aumentando il budget attuale a disposizione: 400 mila euro non bastano". La nascita di questo Comitato segna anche una cesura nei confronti dell’Associazione delle Società Sportive Legnanesi: "L’Associazione non ci interessa più, non rappresenta quella che è la nostra espressione, che intende essere non solo una rappresentanza vera ma anche uno strumento di promozione effettiva dello sport cittadino".

Il Comitato cerca il dialogo e non la contrapposizione come ha rimarcato Giovanni Munafò dei Lilla: "Una città di 62 mila abitanti come la nostra non può non avere un interlocutore competente nelle vesti di assessore allo sport per ragionare delle problematiche che sono emerse negli ultimi mesi, ma che sono anche strutturali. Il nostro augurio è che per i figli e i nipoti dei legnanesi che praticano sport, la migliore offerta sia possibile all’interno delle nostre mura: purtroppo a volte siamo stati costretti a fare i conti con situazioni davvero precarie per la sicurezza e le condizioni igienico sanitarie all’interno di alcune strutture. Posso invitare la stampa a prendere visione negli spogliatoi di via Parma...". La battaglia per le strutture sportive fu anche un punto fermo di Vittorio Pino e perciò Massimo Gioachini suo successore al Bsc ha deciso di proseguire su questa strada: "Abbiamo deciso di rompere gli indugi con questo comitato aperto a tutte le associazioni che vorranno aderire, perchè è giunto il mo mento che la politica, quella che sarà la nuova amministrazione della città, si confronti con il nostro mondo, con le sue problematiche nell’imminente e nel medio lungo periodo. Una strategia che tenga conto delle esigenze di chi fa sport in città e lo promuove. Noi paghiamo dei servizi al pubblico e purtroppo abbiamo registrato dei disagi. È giunta l’ora che venga anche semplificata la burocrazia per la gestione degli impianti. Lo spirito pratico è quello che ci ha spinto prima di tutto a costuituire questo comitato che ci auguriamo si ampli ancora di più".