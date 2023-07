Comitato SalviAmo la Brughiera di Casorate Sempione, "Tuteliamo il Territorio, Non Sacrifichiamolo!"

Brughiera da tutelare:

lo ribadisce il Comitato SalviAmo la Brughiera

di Casorate Sempione

prendendo posizione

nei confronti dei sindaci

e delle Amministrazioni Comunali della Comunità

del Parco del Ticino e delle Provincie di Varese e Pavia

che "manifestano disinteresse verso la tutela del territorio

che sono stati chiamati

ad amministrare. Mentre

in Italia diverse provincie

e regioni fanno a gara

per inserire i propri siti

nella Rete Natura 2000

istituita dal Governo,

gli amministratori del territorio Sud-Varesino non solo

non portano avanti l’istanza

per tutelare la Brughiera

di Lonate Pozzolo e Malpensa ma la ostacolano. Perché? Perché in tale area protetta sono compresi i 44 ettari della cui importanza ambientale

si sono fatti baluardo

proprio gli stessi Ministeri dell’Ambiente e della Cultura che non hanno concesso

a SeaEnac lo sfruttamento,

per un piano di ampliamento non giustificato".

La Brughiera di Lonate

Pozzolo rappresenta un sito

d’Importanza comunitaria nell’area di competenza della Riserva della Biosfera Unesco, di qui la domanda

del Comitato: "Qual è il vero prezzo, in termini economici, ecologici e di qualità della vita se tali preziosi territori verranno sacrificati

per il tornaconto di una società privata sulla base di progetti obsoleti, ipotesi e proiezioni

e non su analisi del fabbisogno in senso ampio e generale, senza nessuna Vas". Conclude il Comitato: "L’aeroporto va gestito in un territorio che ne attutisca il devastante impatto. Ce l’abbiamo, difendiamolo

con intelligenza".

R.F.