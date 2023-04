Comitati antidiscarica, la speranza è nel ricorso degli agricoltori

Non è ancora detta l’ultima parola sulla vicenda delle Cave di Casorezzo. Il Tribunale amministrativo, che il 14 febbraio ha preso in esame i due ricorsi presentati dai Comuni del parco e dagli agricoltori insieme al Comitato antidiscarica, fino ad oggi ha espresso il parere solo sul ricorso a firma amministrazioni comunali, congelando per il momento la sentenza sul ricorso presentato dagli agricoltori.

È sostanzialmente l’ultima speranza per fermare la procedura di ripristino ambientale che prevede il posizionamento di 600 mila metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi nei bacini di cava attualmente inutilizzati, di proprietà della Solter srl. Anche se l’azienda di trattamento dei rifiuti di fatto è in possesso delle autorizzazioni necessarie per la prosecuzione dei lavori, una sentenza di accoglimento del ricorso presentato dagli agricoltori potrebbe ribaltare la situazione, mettendo nuovamente i bastoni tra le ruote all’intero processo di ripristino ambientale dell’area AteG11.

Ci sperano i comitati antidiscarica, che al momento non hanno programmato azioni di protesta in attesa del verdetto del Tar, e ci sperano anche i sindaci di Casorezzo e Busto Garolfo, che sono intervenuti anche nel ricorso degli agricoltori.

Al momento la situazione è di completo stallo a livello autorizzativo, la Solter srl prosegue la sua attività di approntamento dell’area, forte del disco verde concesso da Città metropolitana, mentre dal versante opposto la speranza di una svolta decisiva, con l’ultima sentenza che il Tribunale amministrativo lombardo dovrà pronunciare prossimamente, è vista dai comitati come il possibile coronamento di una battaglia durata oltre vent’anni. Saranno con tutta probabilità le prossime settimane quelle decisive. In caso di esito negativo per la coalizione antidiscarica, gli amministratori non si daranno comunque per vinti guardando già ai ricorsi al Consiglio di Stato.

Paolo Mattelli