Coltellate nel parcheggio di Rescaldina: sei anni all’aggressore

Rescaldina (Milano), 22 ottobre 2023 – Sei anni di reclusione per G.S., 24enne di Corbetta arrestato per il tentato omicidio, un anno e mezzo fa, di M.A. 27enne di origine ghanese residente a Cerro Maggiore. Il giovane era stato accoltellato il 13 febbraio del 2022 davanti alla discoteca Mokha di Rescaldina.

Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, Stefano Colombo, ha pronunciato la sentenza accogliendo in toto le richieste dell’accusa. Una sentenza che non ha trovato però il favore dell’avvocato Roberto Grittini, che difende il condannato. "Una pena eccessiva – è il suo commento – che non tiene conto dell’atteggiamento processuale. Il Gup si è “appiattito“ sulle richieste del pubblico ministero".

Il 24enne era st ato arrestato insieme ad altri quattro giovani considerati, nell’immediatezza del fatto, responsabili di concorso in tentato omicidio. Aveva ammesso di essere stato lui ad aggredire materialmente la vittima, e di averla colpita con una coltellata all’addome. La motivazione raccolta dal pm stava nel fatto che l’aggressore avrebbe visto il 27enne ghanese picchiare il fratello e di essere intervenuto per difenderlo. Il 24enne, presente in aula, si è scusato pentendosi dell’accaduto e scagionando, di fatto, anche gli altri chiamati in correità. "Attendiamo le motivazioni – continua Grittini – e in appello contiamo in un ridimensionamento della pena. D’altro canto, certamente, quella emessa è una pena inferiore rispetto a quella di A. R. Che pur non autore materiale, nel processo già celebrato nei suoi confronti, è stato condannato a più di otto anni".

Il legale si riferisce a un uomo di origini dominicane che, il giorno dopo l’aggressione, venne prelevato dalla sua abitazione di Santo Stefano Ticino e trasferito nel carcere milanese di San Vittore accusato di quel tentato omicidio. Nonostante lui si fosse fin da subito dichiarato esente da responsabilità, con le indagini dei Ris dei carabinieri sui campioni biologici repertati al momento del fermo che avevano rivelato che la responsabilità era di un’altra persona. Due degli altri arrestati sono a processo in dibattimento. Per loro sussisterebbe una responsabilità solo a titolo di concorso.