Cocaina negli slip e un chilo di hashish nello zaino: arrestato

Arrestato un varesino di 48 anni, residente nel bustese, "sorpreso" dai carabinieri di Busto Arsizio in possesso di droga, cocaina e hashish. L’uomo è in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La cocaina, 51 grammi, era nascosta nelle mutande, l’hashish, dieci panetti per quasi un chilo, era nello zaino. A fermare il quarantottenne i carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm nel tardo pomeriggio di lunedì 16 . L’uomo, con precedenti di polizia, alla vista della pattuglia ha cercato di darsi alla fuga a piedi, ma è stato raggiunto e immobilizzato dai militari. I sospetti hanno trovato conferma, il varesino aveva motivo per fuggire: la perquisizione personale infatti ha fatto rinvenire 10 panetti di stupefacente del tipo hashish per 976 grammi nello zaino e un involucro in cellophane contenente 51 grammi cocaina, occultati negli slip. L’arrestato è stato portato nella casa circondariale di Busto Arsizio a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa del processo. R.F.