Cinquantesima edizione del Campionato Nazionale ANA di Corsa Individuale a Brinzio, 400 iscritti da 40 gruppi Oggi Brinzio ospita la 50esima edizione del campionato nazionale Ana di corsa individuale in montagna, con 400 iscritti provenienti da 40 gruppi di tutta Italia. Premiazioni, cerimonia di apertura con tripode e corteo per i caduti. Grande soddisfazione per l'ampia partecipazione.