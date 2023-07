Ciclista vittima di un investimento: dieci mesi alla conducente

Dieci mesi di reclusione e pena sospesa. È la condanna inflitta a una donna di 48 anni che lo scorso anno aveva tamponato e ucciso un 41enne di Robecchetto che percorreva la provinciale 236 a Cisliano. La donna era alla guida di un Fiat Ducato e stava guidando in direzione Gaggiano. Non si era accorta del ciclista che procedeva a destra della carreggiata poiché vicina a un altro camion. Il ciclista era stato sbalzato per circa 20-25 metri nel campo adiacente la strada. Era poi è stato trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza, ma purtroppo le ferite riportate erano troppo gravi e ai medici non era rimasto altro da fare che constatarne il decesso. La donna non aveva riportato ferite gravi ma solo qualche contusione. I militari avevano messo in sicurezza l’area con l’ausilio dei pompieri e avviato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Sconcertati i familiari del quarantenne. che avevano chiesto anche supporto a un gruppo specializzato nella tutela dei famigliari delle vittime della strada.

"Non è possibile morire in questo modo – ha spiegato il presidente di Giesse risarcimento danni, Fernando Rosa –. Ci sono troppi incidenti stradali causati dalla disattenzione alla guida. Serve maggiore prudenza perché anche una distrazione può stravolgere la vita di una famiglia per sempre". Gli incidenti stradali, secondo dati Inail, sono tra le principali cause di morte.

Inoltre, dai dati statistici forniti dall’Istat sugli incidenti stradali in Italia, "vediamo che puntualmente ogni anno la guida distratta si conferma tra i comportamenti errati più frequenti". La sicurezza stradale può considerarsi il risultato di tre componenti fondamentali: il guidatore, il veicolo e la strada. "La guida distratta rientra sicuramente nella prima componente, e di conseguenza è proprio sul guidatore che bisogna agire ai fini della riduzione del rischio".

Christian Sormani