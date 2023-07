Ciclista di 41 anni tamponato e ucciso a Cisliano, guidatrice condannata a 10 mesi: pena sospesa

Arluno (Milano), 13 luglio 2023 – Dieci mesi di reclusione con pena sospesa. Questa la condanna per una donna di 48 anni, italiana ma nata in sud Africa, che lo scorso anno aveva tamponato e ucciso un 41enne di Robecchetto a Cisliano sulla provinciale 236. La donna era alla guida di un Fiat Ducato e stava guidando in direzione Gaggiano.

Non si era accorta del ciclista che procedeva a destra della carreggiata poiché vicina ad un altro camion. Il ciclista è stato sbalzato per circa 20-25 metri nel campo adiacente la strada. Il 41enne è stato trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza, ma purtroppo le ferite riportate erano troppo gravi e ai medici non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso. Sconcertati i familiari dell'uomo che avevano dato mandato ad un gruppo specializzato nella tutela dei familiari delle vittime della strada.

"Non è possibile morire in questo modo - ha spiegato il presidente di Giesse risarcimento danni, Fernando Rosa -.Ci sono troppi incidenti stradali legati alla disattenzione alla guida. Serve maggiore prudenza perché anche una distrazione può stravolgere la vita di una famiglia per sempre".