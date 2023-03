Chiude la pista destra per lavori Decolli e atterraggi, rumore doppio

Il cantiere per realizzare il collegamento ferroviario dal Terminal 2 di Malpensa alla linea del Sempione di Rfi, in questa prima fase, fa chiudere la pista 35R utilizzata per i decolli. Lo stop è di una settimana, dal 23 al 29 marzo. Lo ha comunicato Sea, società che gestisce lo scalo, informando che durante la chiusura saranno utilizzate le rotte previste sulla pista sinistra. La chiusura è stata decisa per permettere l’adeguamento dello scalo al collegamento ferroviario, progetto a lungo contestato dagli ambientalisti e dai comitati di cittadini per il pesante impatto sulla brughiera.

La sospensione della pista 35R17L comporterà, a livello di scenari antirumore, la necessità di effettuare sulla pista 35L17R, dove avvengono gli atterraggi, anche i decolli, con sorvoli sulle rotte 280, 310, 320 che interesseranno il territorio di Somma Lombardo. Prevista anche una seconda fase dei lavori, della durata di quattro giorni, dal 30 marzo al 2 aprile.

"Ai cittadini si chiede di portare un po’ di pazienza – dice il sindaco Stefano Bellaria – non c’erano altre soluzioni, i lavori sono a ridosso della pista".

Bellaria annuncia anche delle novità, sulle proposte portate dai sindaci dei 9 comuni del Cuv nella commissione aeroportuale, proposte accolte: "Sono passi in avanti importanti, saranno introdotte nuove rotte per ridurre il rumore, Sea si è impegnata a realizzare la black list, in cui saranno indicate le compagnie che utilizzano aerei rumorosi che non potranno effettuare voli di notte, e a introdurre le green charges, le differenziazioni delle tariffe, azione che consentirà di penalizzare i velivoli rumorosi e di agevolare invece le flotte con aerei più moderni per ridurre il rumore".

Importante, continua il sindaco, "anche l’approvazione della zonizzazione acustica dell’aeroporto che avverrà in commissione aeroportuale a breve: permetterà di introdurre un sistema sanzionatorio grazie al quale gli aerei che non rispetteranno le rotte potranno essere sanzionati".

Rosella Formenti