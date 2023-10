"Certo di non aver mai commesso nulla d’illecito"

Il sindaco Cesare Nai ieri mattina è arrivato poco dopo le 9 nel suo ufficio, al primo piano in piazza Marconi, come ogni altro giorno da sei anni a questa parte. Sereno. Solo un pochino dispiaciuto per la valanga di sospetti che gli sono piovuti addosso dopo che sulle pagine web dei quotidiani, e in tv, mercoledì si è più volte parlato di lui e dei presunti contatti con esponenti mafiosi, anche da parte di altri componenti della sua amministrazione. "Non mi interessa quanto scrivono e dicono. Io so di non aver mai commesso nulla di illecito. Del resto non mi sono state fatte delle accuse. Il mio nome è citato solo per delle intercettazioni che non dimostrano nulla". Conosce Errante Paolo Parrino? "Certo. Come lo conoscono in molti ad Abbiategrasso, città dove sono nato e cresciuto. Conosco il suo passato, le sue vicende giudiziarie, da anni concluse". Non lo ha mai frequentato? "L’avrò visto qualche volta. E può anche essere che mi abbia chiesto qualcosa, come peraltro fanno molti degli abbiatensi che incontro ogni giorno. Non solo in Comune, ma anche al bar, per strada o quando entro in un negozio. Richieste più o meno legittime, a cui cerco di dare una risposta, quando possibile, in maniera positiva. Alcuni lo fanno in maniera garbata, altri in modo più arrogante e con insistenza. Sono il sindaco ma sono soprattutto un abbiatense e tutti, quando mi incontrano, mi chiamano per nome". Ha ricevuto richieste anche per una casa popolare? "Può essere. Ma per fortuna non è nelle mie facoltà concedere le case popolari. Per queste ci sono delle graduatorie e degli iter abbastanza lunghi. Al massimo, ed è quello che faccio, posso indicare a quale ufficio rivolgersi per avere informazioni. Anche per le altre istanze che ricevo, di tipo commerciale e autorizzativo. Del resto arrivare a me non è difficile, anche perché sono sempre tra la gente. In città mi si vede spesso e volentieri". Frequenta spesso il bar di via Legnano legato alla famiglia Parrino? "Vi sarò entrato qualche volta. Non tante. L’assessore Lovati e il consigliere Chillico (anche loro citati nelle intercettazioni, ndr) qualche volta di più per bersi un caffè, visto che abitano in quella parte della città. Ma questo non significa nulla". Si attende una convocazione da parte della Procura? "Non ho idea di come si procede in queste cose. Se verrò chiamato dirò queste stesse cose che ho detto a lei, perché non ho nulla da nascondere". In queste ore Nai ha ricevuto la solidarietà delle forze politiche di maggioranza e di molti cittadini.

Giovanni Chiodini