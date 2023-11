Cerro Maggiore, fermati per un controllo: sorpresi con 400 grammi di ketamina, arrestati due fratelli

Cerro Maggiore (Milano), 28 novembre 2023 – Avevano addosso ben quattro etti di ketamina e probabilmente avevano anche da poco finito di assumerla perché quando i Carabinieri li hanno colti sul fatto i due avevano accusato da poco un malore. Nel corso della serata di lunedì, i militari della pattuglia della stazione Cerro Maggiore hanno arrestato due fratelli di 23 e 19 anni, di origini lituane, residenti a Parabiago l'uno e a Inveruno l'altro, dopo aver fermato un’autovettura e aver proceduto alla perquisizione personale dei passeggeri e poi del veicolo,

Nello specifico, i due sono stati sorpresi in possesso di quattro involucri di sostanza stupefacente, identificata come ketamina, per un peso complessivo di 400 grammi. I due giovani, tra le altre cose, avevano anche accusato un malore, probabilmente a causa dell'assunzione della stessa sostanza. I due sono stati dunque arrestati per detenzione di sostanze stupefacente ai fini spaccio ed entrambi sono stati condotti in carcere a Busto Arsizio per la successiva convalida dell’arresto.