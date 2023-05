Tormentava la figlia perché voleva tornare a vivere con lei. Anziana arrestata

Cerro Maggiore (Milano) - Atti persecutori contro la figlia: madre violenta arrestata a Cerro Maggiore. Era appena tornata in libertà la donna di 76 anni che è stata in queste ore nuovamente arrestata dai carabinieri per aver infranto il divieto di avvicinarsi alla figlia di 49 anni residente a Cerro Maggiore.

La donna è nota alle cronache per essere già stata fermata dai militari. Da diverso tempo cercava di ritornare nella casa della figlia, con la quale vi era un rapporto conflittuale. In passato era andata in escandescenza finendo anche per aggredire i Carabinieri.

Arrestata più volte per resistenza a pubblico ufficiale e atti persecutori nei confronti della figlia. La donna ha violato il provvedimento di allontanamento dalla casa famigliare. La figlia è stata soccorsa dal personale del 118 e portata in ospedale per controllo.