"Cerchiamo un modello di sviluppo sostenibile"

Il Comitato di gestione del Parco del Ticino si è detto sorpreso e deluso dalla bocciatura decisa dalla Regione in merito alla creazione del Sito Natura 2000, zona di protezione speciale brughiere di Malpensa e Lonate.

"Il Parco – si legge nel comunicato – ha sempre promosso approcci volti a conciliare la tutela ambientale delle aree in questione con le necessità di sviluppo dell’aeroporto di Malpensa. Questo dialogo mirava a identificare una soluzione condivisa, attraverso la definizione di aree di superficie ridotta nell’area cargo e una loro strategica collocazione, permettendo così la tutela degli habitat esistenti mediante l’istituzione del Sic, Sito di interesse comunitario".

"Riteniamo che questa recente decisione possa rappresentare un ostacolo alla ricerca di un modello di sviluppo sostenibile per l’aeroporto, che armonizzi gli aspetti economici, sociali e ambientali. Pertanto, auspichiamo che Regione Lombardia consideri la possibilità di un ulteriore dialogo in questa direzione, per raggiungere soluzioni equilibrate che rispettino le diverse esigenze in gioco".

G.Ch.