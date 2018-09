Parabiago (Milano), 30 settembre 2018 - Sono diverse le aziende dell’Alto Milanese preoccupate per il fallimento di Qui! Group spa, una delle maggiori aziende specializzate in buoni pasto e principale fornitrice delle pubbliche amministrazioni, tra le quali numerosi Comuni del legnanese oltre ad altri enti pubblici del territorio, che hanno firmato una convenzione con la società per la fornitura dei ticket ai loro dipendenti. Fra questi c’è il centro carni Rigamonti di Parabiago, che ha lamentato un credito di trecentomila euro. Ma sono migliaia in tutta la Lombardia i bar, i ristoranti e i negozi di alimentari che attendono ancora il rimborso dei ticket incassati dai loro clienti e che, dopo il fallimento della società, temono di non rivedere più i loro soldi.

Confesercenti Lombardia ha così deciso di chiedere un intervento urgente alla Regione, indirizzando una richiesta per l’istituzione di un fondo straordinario a sostegno delle imprese danneggiate. Le inadempienze e i ritardi nei rimborsi agli esercenti da parte di Qui! Group andavano avanti da vari mesi, ma è nel luglio di quest’anno che la situazione è precipitata, fino ad arrivare alla dichiarazione di fallimento da parte del tribunale di Genova emessa il sei settembre.