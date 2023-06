Centri estivi comunali a Canegrate: dai 3 ai 15 anni, attività per tutti

Centri comunali estivi al via da lunedì. Il Modulo infanzia verrà gestito dalla cooperativa Albatros dal 3 al 28 luglio (con possibilità di prosecuzione dal 28 al 31 agosto) alla Rodari di via Asiago. Accoglierà i bimbi dai 3 ai 6 anni. Il costo è di 65 euro settimanali, pasti esclusi.

"Abbiamo sottoscritto anche quest’anno un accordo con il Comune di San Giorgio: i residenti dei due Comuni hanno una riserva di posti al Sangio Camp", spiegano dal municipio. Il periodo va da lunedì al 4 agosto al Palabertelli di via del Campaccio, aperto ai ragazzini dai 6 ai 14 anni per un costo settimanale massimo di 85 euro. Le attività patrocinate dal Comune sono il Centro estivo musicale di Scuola primo piano dal 19 giugno al 28 luglio, dai 5 ai 12 anni. L’Ippocampus, a cavallo da lunedì al 4 agosto e dal 23 agosto all’8 settembre alla scuderia Parco dei Mulini in via Fermi, dai 3 ai 14 anni, 180 euro a settimana, pranzo al sacco escluso. Il Canegrate Volley Camp di Uisp Pallavolo Canegrate da lunedì al 7 luglio (dalle 14 alle 17,30) alla palestra di via Toti per i nati tra il 2006 e il 2016; 40 euro settimanali per i tesserati, 60 euro per gli esterni. Iscrizione a 10 euro.

Il nido Tom&Jerry di via Toti dal 3 al 28 luglio e dal 21 agosto al 1° settembre per bambini da 1 a 5 anni. Il campus estivo de La nuova Aurora dal 12 giugno al 4 agosto e dal 28 agosto all’8 settembre in via Mulino Galletto, dai 2 ai 13 anni. Il Campus con attività di cheerleading, cheerdance, ginnastica, laboratori, dal 3 al 28 luglio ai Giardini Baggina di via Garibaldi, dai 5 ai 12 anni. Il summer campo del calcio da lunedì al 7 luglio al centro sportivo di via Terni dai 5 ai 15 anni, con opzione pernottamento in tenda. Il campus Birbanti Village da lunedì all’8 settembre in via Olona dai 5 agli 11 anni.

