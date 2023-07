Castellanza, Fondo ministeriale per sostenere le famiglie con bambini in età estiva

Scuole chiuse, impegni di lavoro e bambini da accudire. L’amministrazione ha scelto di utilizzare il fondo ministeriale (circa 13.000 euro) per aiutare le famiglie che, durante l’orario di lavoro nel periodo estivo, hanno l’esigenza di spazi educativi sicuri per i propri figli. "L’intento è quello di sostenere anche i nuclei con redditi medi, che spesso non riescono a usufruire di altre agevolazioni a causa del superamento del limite reddituale fissato dall’ISEE, al fine di garantire la più ampia partecipazione di bambini e ragazzi alle proposte estive", dichiara l’assessore alle Politiche sociali, Cristina Borroni. Quest’anno, grazie al lavoro degli oratori che beneficiano di un contributo del Comune (e che hanno accolto un numero altissimo di bambini e ragazzi, circa 500), si è deciso di supportare le famiglie nel periodo non coperto dall’oratorio estivo e più precisamente le settimane dal 10 al 28 luglio. Per avere il riconoscimento del contributo di 30 euro a settimana, per ciascun figlio nella fascia di età compresa tra i 3 e i 14 (anni compiuti - nati dal 01012009 al 31122019), è necessario essere residenti a Castellanza. I contributi previsti hanno carattere straordinario e saranno riconosciuti fino a esaurimento fondi e la famiglia dovrà versare al centro estivo frequentato la retta completa. Si possono iscrivere i bambini e i ragazzi anche a centri estivi di un altro Comune. La domanda è sul sito: www.comune.castellanza.va.it. S.V.