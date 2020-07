Una lettera di scuse formali per il comportamento tenuto dall’assessore alla cultura di Castano Primo, Luca Fusetti. Questo hanno presentato di persona al sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, i rappresentanti delle sezioni castanesi di Forza Italia e Fratelli D’Italia. L’assessore era stato multato a Busto per eccesso di velocità in viale Boccaccio e aveva poi pesantemente contestato la sanzione sui social network. Il sindaco Antonelli ha ringraziato gli esponenti di centrodestra: "Ho ringraziato i due esponenti politici della Città di Castano per aver avvertito l’esigenza di porgere le scuse formali, cosa che il diretto interessato non ha fatto di persona, ma solo attraverso la stampa".

Ch. S.