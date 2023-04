Cassano pronta ad accogliere la carovana rosa del Giro d’Italia

Tra un mese Cassano accoglierà il Giro d’Italia, arriverà nella città del campione del pedale Ivan Basso il 20 maggio la tappa numero 14. La macchina organizzativa è già in moto, obiettivo quel giorno deve essere una grande festa del ciclismo nel segno dei grandi valori dello sport, indimenticabile per tutti gli appassionati. Tante le iniziative in programma in attesa di abbracciare la carovana rosa, l’altro giorno anche un omaggio artistico grazie all’artista cassanese Angelo De Natale che ha donato al comune una suggestiva opera. Si tratta di un colorato murale, realizzato su una parete all’interno del municipio, come spiega il sindaco Pietro Ottaviani " È una donazione dell’artista in segno di affetto e di riconoscenza verso la sua città".

L’opera raffigura 5 ciclisti nel momento dell’arrivo in volata, un attimo nel quale il movimento e il dinamismo sono messi in particolare evidenza. Dietro sono raffigurati i simboli di Cassano Magnago: Villa Oliva, il Campanile di San Maurizio, la ciminiera e la Chiesetta di Sant’Anna, in lontananza le cime delle Alpi. L’atmosfera che esprime l’opera è calda e affettuosa, come deve essere quell’evento sportivo che la città si prepara ad accogliere, sottolinea il sindaco " un momento lieto da condividere con semplicità tra i presenti". La tappa numero 14 partirà da Sierre (Svizzera) attraverserà il Sempione, l’Ossola quindi seguirà la sponda piemontese del Lago Maggiore, per entrare poi in Lombardia lungo il ponte di ferro di Sesto Calende. Da qui la carovana rosa attraverserà i comuni di Vergiate, Mornago, Sumirago, Albizzate, Jerago con Orago, Solbiate Arno,Carnago, Cairate, fino al rettilineo conclusivo a Cassano Magnago. Nel frattempo proseguono i lavori per la sistemazione delle vie che saranno interessate dal passaggio della corsa rosa che chissà che a Cassano Magnago non regali un arrivo in volata spettacolare come quello che dall’altro giorno si ammira nel murale del municipio. R.F.