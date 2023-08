Casorezzo, crolla un cancello in via Busto Garolfo: feriti due fidanzati

Casorezzo (Milano), 24 agosto 2023 – Crolla un cancello: due feriti a Casorezzo.

Paura per un incidente che è costato il ferimento di due persone in via Busto Garolfo a Casorezzo. Un uomo di 38 anni è rimasto incastrato con le gambe sotto il pesante cancello in ferro davanti al passo carraio. Sul posto per aiutarlo è arrivata la fidanzata di 26 anni che ha cercato di liberarlo, ma il grande cancello le è caduto sulla mano.

Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce rossa: il 38enne ha riportato la frattura del femore destro, la 26enne una contusione alla mano. Entrambi sono stati portati al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano per gli accertamenti del caso.