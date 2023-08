Case confiscate alla ’ndrangheta Arrivano Anffas e Padri Somaschi

di Paolo Girotti

Anffas, Fondazione Somaschi e La Banda Cooperativa sociale: sono queste le realtà che si occuperanno dei tre immobili sequestrati alla criminalità organizzata collocati in città ed entrati recentemente a far parte del patrimonio comunale dopo la richiesta presentata dall’Amministrazione. All’assegnazione degli immobili si è arrivati dopo una procedura che prevedeva la presentazione di un progetto da parte di tutte le realtà interessate e poi, attraverso l’analisi di una commissione, a una graduatoria. Per quanto riguarda il primo immobile in gioco, un appartamento di piazza Mocchetti organizzato su due piani, con nove locali e una superficie catastale di 226 metri quadrati, sono stati due i progetti presi in considerazione, quello presentato da Anffas e quello da "Cta, centro terapia dell’adolescenza di Milano": quest’ultimo non ha raggiunto il punteggio minimo e così sarà Anffas (che ha invece ottenuto il punteggio massimo) a prendere in carico l’ampio appartamento per realizzare un progetto tracciato nel solco del "Dopo di noi" e che mira a fornire assistenza a chi, dopo la scomparsa dei famigliari, ha necessità di trovare punti di appoggio. Il secondo immobile da assegnare era poi l’appartamento di via Locatelli 15, uno spazio di 132 metri quadrati: in questo caso erano ben quattro le realtà che avevano presentato un progetto e per le quali è stata stabilita una graduatoria di merito.

A spuntarla e quindi ad avere avuto in assegnazione l’appartamento è stata la Fondazione Somaschi Onlus con un progetto che ha ottenuto 92,2 punti e che ha come obiettivo la realizzazione di un punto di riferimento e supporto per le donne vittime di violenza. Il progetto della Fondazione Somaschi ha preceduto quello della Cooperativa Sociale La Zattera (86,87 punti), e quello de "La Banda cooperativa Sociale ARL Onlus" (80,60 punti) e di Politics Hub APS (60,48 punti). Ultimo immobile da assegnare, infine, era un altro appartamento collocato in via Cuzzi di 82 metri quadrati di superficie. Tre le realtà che hanno presentato un progetto e infine l’ha spuntata "La Banda cooperativa Sociale ARL Onlus", che ha ottenuto 87,78 punti con un progetto rivolto ai ragazzi affidati al Comune e di età compresa tra i 18 e i 21 anni: la cooperativa, che ha sede a Busto Arsizio, ha preceduto l’Associazione Cielo e Terra onlus (83,94 punti) e Cta Centro Terapia dell’adolescenza in Ati con Associazione familiare Con Voi Onlus, non ammessi poiché il progetto tecnico non ha raggiunto il punteggio minimo previsto di 45 punti.