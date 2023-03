Casa del Sollievo, percorsi su misura per pazienti inguaribili

"Non sarà qualcosa che ricorda l’hospice: sarà un’ulteriore offerta che la Fondazione Molina dà ai suoi residenti e al territorio".

Così Carlo Maria Castelletti, presidente della fondazione varesina, ha presentato la Casa del Sollievo, in occasione dell’inaugurazione dei locali ieri alla Rsa di viale Borri. Lo spazio offrirà un percorso di cura diversificato, che prende in considerazione il complesso dei bisogni del malato inguaribile. Alle cure cliniche e assistenziali sono affiancate le attenzioni alla dimensione psicologica, relazionale e spirituale. Si realizza così un progetto centrato sulla personalizzazione della cura, adattata alla malattia, ma soprattutto alle esigenze della persona e dei suoi familiari. Si può parlare di cure “sartoriali“, su misura per l’accompagnamento al fine vita.

Un progetto su cui il presidente Castelletti ha creduto fin dal suo insediamento: era stato il primo obiettivo che aveva annunciato all’inizio dell’incarico.

"La finalità – spiega – è di migliorare ulteriormente quanto già viene fatto, con etica e dedizione, dal personale dei nuclei in fondazione. Il modello organizzativo si avvarrà di un’équipe con competenze specifiche in formazione permanente".

Il paziente potrà accedere, oltre che dall’ospedale, direttamente dal domicilio inviato dal suo medico curante. Proprio l’apertura al territorio è la cifra peculiare della struttura.

Il progetto è stato possibile grazie al sostegno economico di Varese con Te. "La Casa del Sollievo – dice il presidente Michele Graglia – rappresenta il coronamento dell’attività della nostra associazione, che da oltre trent’anni dedica ogni sforzo alla dignità dei malati inguaribili".

La struttura accoglierà pazienti con diagnosi di malattia a evoluzione progressiva e infausta: malati oncologici, con malattia respiratoria, cardiologica, neurologica, epatologica, nefrologica e con demenza in fase avanzata.

Lorenzo Crespi