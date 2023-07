Casa del Balilla Restyling a fine anno

di Paolo Girotti

Nel 1933 nasceva come Casa del Balilla, nell’area a poche decine di metri dall’attuale polo scolastico legnanese: in futuro l’edificio è però destinato ad assumere il ruolo di centrale di telemonitoraggio per gli alloggi pubblici con un finanziamento Pnrr che consentirà di recuperare anche la palestra storica. La giunta legnanese, infatti, ha approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione dell’edificio di via Milano, uno dei tre interventi candidati dall’amministrazione attraverso Città Metropolitana al "Programma innovativo per la qalità dell’abitare" e che comporta un investimento di 2 milioni 624mila euro finanziati per 2 milioni 250mila euro con fondi Pnrr, poco meno di 150mila euro con risorse proprie di bilancio e per 225mila euro con risorse dal Fondo opere indifferibili. Il progetto per il restauro e la ristrutturazione è stato redatto da un team di imprese che ha come capogruppo Atelier(s) Alfonso Femia, cui si devono significativi interventi di rigenerazione urbana in Italia e all’estero, come ad esempio i dock di Marsiglia. L’intervento restituirà all’immobile la sua configurazione originaria, partendo dalla rimozione delle coperture a falde. Verranno così liberate le finestre e la copertura piana, dove saranno installati i pannelli fotovoltaici, e i lucernari conservatisi fino a oggi. Verrà inoltre restaurato il portone d’ingresso e sistemato il piazzale antistante che sarà liberato dagli attuali parcheggi e tornerà alla sua vocazione pedonale. L’interno prevede poi il rifacimento degli impianti, il restauro dei pavimenti e delle murature con nuovi intonaci, l’installazione di un ascensore, una nuova partizione per gli spogliatoi. La palestra storica conserverà le sue dimensioni attuali, 290 metri quadrati, e sarà rivestita in listelli lignei. Di particolare interesse il restauro della scala, il cui disegno riprende quello della scala progettata dall’architetto Piero Portaluppi in villa Necchi Campiglio a Milano. I lavori potrebbero partire alla fine del 2023; la loro durata è stimata in due anni. "Con il restauro dell’immobile e il suo efficientamento energetico – dice l’assessore alle Opere pubbliche, Marco Bianchi -.potremo, insieme, dotare il territorio di un servizio come il telemonitoraggio per le persone fragili negli alloggi Sap".