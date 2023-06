Carol Maltesi: Davide Fontana lancia i sacchi con poca cura e la donna viene ritrovata in un dirupo

Se avesse lanciato con più forza quei sacchi, probabilmente Carol Maltesi non sarebbe mai stata ritrovata. Dietro le sterpaglie dove si sono impigliati, difatti si trova un pendio particolarmente impervio che finisce in un dirupo, quasi non transitabile che, probabilmente, l’estate, gli eventi atmosferici e il passaggio degli animali avrebbero celato i resti della povera mamma. Nemmeno nell’ultimo gesto che lo collega alla donna, che gli aveva concesso amicizia e affetto e che di lui si fidava ciecamente, Davide Fontana ha avuto una particolare attenzione. Ha gettato i sacchi, convinto di aver fatto abbastanza, tanto lì di sporcizia già ce n’era. Siamo lungo la Strada Statale 671 in Valcamonica: una strada poco frequentata, specie in bassa stagione. A vegliare su di lei, per molte ore ci sono stati solo pervinche, ellebori e primule sotto il cielo blu e le vette: inconsapevoli della mostruosità commessa. FInché un uomo del posto ha dato l’allarme ai carabinieri.

Milla Prandelli