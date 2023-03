Cardiologie aperte Boom di visite gratuite Presenti all’appello duecento cittadini

di Silvia Vignati

C’è chi ha scoperto di avere un soffio al cuore, che aveva sempre ignorato. Ora sa come approfondire, quali esami fare, e che stili di vita adottare. Fanno riflettere i numeri di “Cardiologie aperte”, l’iniziativa di metà febbraio dedicata alla prevenzione gratuita voluta da Humanitas Mater Domini. Vi hanno aderito oltre centonovanta persone, nove sono stati gli specialisti coinvolti. Le visite cardiologiche gratuite, da prenotare on line, sono andate esaurite in pochi giorni. Chi ha avuto la fortuna di beneficiarne, ha ottenuto un elettrocardiogramma, la misurazione della pressione e del colesterolo e una visita approfondita. Il tutto nella comodità e rilassatezza di un sabato mattina. E solo è bastata una prenotazione del pc di casa propria. Se quasi duecento persone hanno partecipato alle da poco concluse "Cardiologie aperte", la settimana di consulti gratuiti e incontri per la popolazione, significa che è stata data risposta a un bisogno evidente di salute e di ascolto. Aggiungiamo che prenotare di routine un esame in ospedale significa scontrasi con liste d’attesa infinite, che tolgono slancio ai buoni propositi. Aggiungiamo ancora la situazione drammatica della medicina territoriale, con medici di medicina generale spesso irreperibili telefonicamente.

Si capisce allora come le persone premino servizi come quello offerto dall’ospedale polispecialistico privato accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale. Ci attendono altre occasioni. Dal 17 al 23 aprile, Humanitas Mater Domini parteciperà con iniziative dedicate alla salute femminile all’Open Day Donna di "Fondazione Onda – Osservatorio Nazionale per la salute della donna e di genere".