Carambola fra cinque mezzi, donna intrappolata nell’abitacolo

Uno schianto terribile e una donna rimasta incastrata tra le lamiere della sua auto. È successo ieri sulla Boffalora Malpensa, all’altezza dell’uscita di Buscate. Verso le 11, per cause in corso di chiarimento da parte della Stradale di Magenta si è verificato un incidente con cinque veicoli coinvolti, tre auto, un tir e un furgone. Ad avere la peggio è stata una donna di 54 anni residente a Bernate. L’auto sulla quale viaggiava, una Fiat Panda, si è accartocciata e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Inveruno per estrarla. Dopo essere stata stabilizzata i sanitari l’hanno accompagnata, in codice giallo, all’Humanitas di Rozzano. Feriti altri due uomini di 76 e 47 anni che sono usciti dai veicoli senza necessità di intervento dei pompieri per essere poi trasferiti, sempre in codice giallo, al San Carlo di Milano. Sul posto sono giunte la Croce Bianca di Magenta e il Cvps di Arluno. La Polizia ha chiuso due corsie, l’Anas ha proceduto a mettere la carreggiata per Malpensa in sicurezza.