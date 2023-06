Carabinieri arrestano Ferno per reati persecutori nei confronti della moglie

È accusato di reati persecutori nei confronti della moglie dalla quale si stava separando, per l’uomo, 58 anni, italiano, di Ferno, è stata data esecuzione da parte dei carabinieri al provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna. Le indagini sono state avviate nel mese di agosto dello scorso anno dopo le denunce sporte dalla donna presso la Stazione Carabinieri di Lonate Pozzolo, l’attività investigativa ha consentito di acquisire gravi indizi riguardo ai comportamenti vessatori messi in atto dall’uomo nei confronti della moglie cinquantasettenne a seguito della fine della loro relazione. In più circostanze il cinquantottenne si è presentato presso l’abitazione dell’ex moglie cercando di convincerla a tornare insieme, offendendola ed ingiuriandola. Le molestie, che avvenivano anche per telefono, si erano rivelate eccessivamente insistenti e invasive, traducendosi anche in offese, minacce e aggressioni fisiche, e, dunque, non più tollerabili,tanto da causare uno stato di timore ed angoscia per la vittima.Il gip del il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari a carico dell’indagato, accogliendo la richiesta della Procura di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti dell’uomo,il quale ora dovrà mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla vittima. R.F.