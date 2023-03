Cantieri forestali per riparare i danni della tempesta al Campo dei Fiori

Nel territorio del Parco del Campo dei Fiori continuano gli interventi di ripristino in seguito ai danni della tempesta di vento Alex che nell’autunno del 2020 ha colpito in particolare la cima del massiccio, abbattendo tra gli 8 e i 10mila alberi. Da tempo l’ente è impegnato nell’asportazione del legname rimasto a terra con una serie di interventi forestali. In questa fase i lavori si stanno concentrando lungo il sentiero 1, tra i percorsi più amati del parco, che conduce al Forte d’Orino. Le opere si svolgono nei giorni feriali: dal lunedì al venerdì è dunque tassativamente vietato il transito di pedoni e bici, con il sentiero che resta percorribile invece nel weekend al sabato e alla domenica. In merito il Parco Campo dei Fiori ha predisposto un progetto redatto attraverso un attento rilievo fitosociologico, relativo alla porzione che era stata percorsa dall’incendio e che poi è anche stata colpita dalla tempesta Alex, partecipando ad un bando indetto dal Ministero dell’Ambiente. La proposta è risultata prima nella graduatoria a livello nazionale. I lavori sono improntati all’accelerazione e al recupero degli ecosistemi e puntano a favorire la flora locale cercando di contrastare le specie invasive. Attraverso il taglio delle piante morte e pericolose si vuole ridurre il rischio di incendi. Tra gli altri obiettivi stabilizzare i versanti e ridurre il rischio idrogeologico, ma anche ricavare zone di rifugio per gli ungulati selvatici. Inoltre il legname degli alberi abbattuti trova una seconda vita, trasformandosi in elementi di arredo come fioriere, panchine e portabici. Manufatti già presenti a Brinzio, comune sede del Parco, e ora arrivati anche a Luvinate e a Cocquio Trevisago. In quest’ultimo centro sono stati coinvolti i componenti del consiglio comunale dei ragazzi, che si sono occupati in prima persona della cura delle fioriere posizionate nel Parco dell’amicizia. I giovani consiglieri hanno provveduto alla pulizia e hanno piantumato fiori primaverili.Lorenzo Crespi