Canegrate, stazione turbolenta: il sindaco Modica alza di nuovo la voce

Canegrate (Milano) – Risse e aggressioni: il sindaco di Canegrate scrive a RFI poiché la stazione risulta fra le più turbolente. Il sindaco Matteo Modica ha più volte alzato la voce con le Ferrovie per cercare una soluzione condivisa.

"Da subito, cioè dal giugno 2022, abbiamo chiesto a RFI un maggiore decoro e soprattutto più sicurezza della sala d’aspetto. Nei mesi successivi si è arrivati alla chiusura notturna dello spazio – spiega Modica – Come Amministrazione abbiamo cercato una maggiore presenza sul piazzale antistante, lavorando con i carabinieri e puntando ad avere un impianto di videosorveglianza sempre più efficiente. Canegrate ha poi una stazione che serve diversi comuni. Spesso gli episodi sono accaduti sui treni e i soccorsi si sono concretizzati sul nostro territorio: ciò ha concorso ad aumentare la criticità della zona. Essendo di proprietà privata, i nostri mezzi d’intervento diretti sono limitati ma non per questo bisogna rimanere inoperosi".

Di recente due gang di ragazzini sudamericani e nordafricani si sono scontrate in stazione e una persona è stata ferita in pieno giorno con un taglierino.