Canegrate, operaia accusata di molestie ai colleghi: "Una trappola, lo dimostrerò"

Una dipendente di un grosso calzaturificio dell’Alto Milanese licenziata per aver molestato un responsabile durante l’orario di lavoro. Una storia quanto meno singolare quella accaduto in uno stabilimento nervianese, sulla quale adesso vogliono fare chiarezza i giudici visto che la donna ha fatto causa all’azienda sia in sede civile che penale. "Lo scorso 17 febbraio sono stata chiamata nell’ufficio risorse umane dall’azienda in cui lavoro ormai da nove anni. Mi hanno detto che avrei molestato con frasi esplicite uno dei responsabili del mio reparto e che pertanto avrei dovuto abbandonare il posto di lavoro immediatamente".

Dopo una settimana arriva un’altra lettera di richiamo: "Questa volta le mie molestie sono andate, secondo loro, ad un altro responsabile. Io sono senza parole: ci sono state tante frasi, ma sul posto di lavoro fra colleghi si scherza sempre. Non ho mai molestato nessuno e sono ormai nove anni che lavoro in quella azienda. Mi hanno tagliato fuori con una scusa. Questo è quanto. Adesso attendiamo il giudice che ascolterà anche i miei testimoni". La donna, una 45enne canegratese, rifiuta l’etichetta di “mangiauomini“ che le sarebbe stata affibbiata: "Non scherziamo. Io non sono quel genere di persona, e mi vergogno solo a pensarlo. Che poi dopo alcune battute si sia preso la palla al balzo per farmi fuori dal lavoro questo è un altro conto. In questi anni non ho mai avuto problemi".

Dall’ottobre scorso "è arrivato questo responsabile ed è tutto precipitato. Io voglio giustizia e spero che il giudice me la dia quanto prima anche a livello penale perché sono stata diffamata dinnanzi a tutti i miei colleghi visto che la storia è ormai di dominio pubblico purtroppo". L’operaia non vuole però il reintegro in fabbrica: "Mi rifiuto di tornare sullo stesso posto di lavoro dopo quanto successo. Non mi troverei più bene psicologicamente, per me tutti questi mesi sono stati pesantissimi. Ho un figlio adolescente e tengo alla mia famiglia in primis, Queste voci mi hanno devastato. Voglio giustizia e un po’ di pace che penso di meritare". Adesso ci si attende la convocazione dinnanzi al magistrato per una causa che metterà di fronte le parti. In attesa che si faccia chiarezza.