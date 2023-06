Canegrate, il furgone è troppo alto ma l’autista non si ferma: camioncino distrutto

Canegrate (Milano), 28 giugno 2023 - Ancora un incidente nel sottopasso di via Marconi a Canegrate. Ancora un furgone che si distrugge a causa dell'inosservanza delle regole fondamentali di sicurezza che qualsiasi autista dovrebbe osservare mentre percorre strade del genere. Invece, nonostante il guidatore martedì mattina avesse centrato la sbarra prima del sottopasso da dove evidentemente il suo camioncino non sarebbe passato, ha proseguito la sua corsa come nulla fosse, distruggendo il furgone stesso contro la base della sede ferroviaria. "Purtroppo è l'ennesimo caso. Rfi quando succedono incidenti simili esce immediatamente per verificare lo stato della sede ferroviaria visto che sopra il sottopasso ci passa il treno - spiega il sindaco Matteo Modica -. Sulla tenuta del ponte almeno siamo sicuri e tranquilli. Certo la cartellonistica è stata rifatta e la zona è nota, ma c'è scarsa attenzione. Episodi così creano disagio anche alla circolazione. Cercheremo di migliorare ancora la segnaletica, ma alla base c'è solo scarsa attenzione!"