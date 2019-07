Canegrate (Milano), 10 luglio 2019 - Un centinaio di giovani da tutto il mondo invaderanno a fine agosto il comune di Canegrate per la diciassettesima edizione di "Cinemadamare". Si tratta del più grande raduno itinerante per studenti di cinema al mondo. Il paese di Canegrate diventerà un set cinematografico internazionale ed i giovani che arriveranno, divisi in troupe, gireranno dei ‘corti’ proprio sul territorio coinvolgendo i residenti. Poi laboratori, incontri e proiezioni con la partecipazione di ospiti importanti. La data di inizio è quella di martedì 27 agosto, quando partirà il cinema all’aperto serale, completamente gratuito, in piazza Matteotti. Conclusione della manifestazione il 2 settembre nello spazio dei giardini al quartiere Baggina dove, in concomitanza con la festa del paese. Durante la serata finale si terrà la premiazione dei corti che resteranno poi nell’archivio comunale. A fare la parte del leone oltre quaranta associazioni del territorio che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa.

Dal 27 agosto al 2 settembre il paese si trasformerà quindi in un grande set cinematografico all’aperto. La rassegna Cinemadamare diventerà una grande festa per la comunità e anche sui social. E’ già online il sito web www.cinemadamareacanegrate.it, con le iniziative in programma e gli sponsor. "È un percorso iniziato alla fine dello scorso anno – spiega Gian Piero Colombo, responsabile dell’are Cultura del Comune – e portato a compimento grazie all’impegno di numerose realtà di Canegrate. I nostri ospiti troveranno spazio in quelle giornate nella palestra della scuola media, vicina alla piazza principale e ai circoli dove ci sono sale idonee ai workshop". Il risultato è stato ottenuto grazie all’interessamento dell’assessore alla cultura Edoardo Zambon che è riuscito a gestire una rete di persone ed associazioni interessate ad avere il cinema a due passi da casa propria. Intensa la partnership con Auser ( a capo della “cordata”) e RipLive. Non solo il comune di Canegrate ha sostenuto l’iniziativa, patrocini nata da Città Metropolitana, dal consorzio bibliotecario Nord-Ovest e dalla Lombardia Film Commission. La kermesse cinematografica ha ricevuto anche un contributo di 12mila euro da Fondazione Ticino Olona.