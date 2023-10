Canegrate, decine di blackout dopo il nubifragio. Raffica di lamentele dei residenti

CANEGRATE (MILANO) - Blackout improvvisi che stano causando non pochi problemi ai cittadini di Canegrate. La zona è quella di via Magenta e via Firenze e tutte le strade limitrofe dove fra ieri ed oggi si sono contate decine di interruzioni repentine che hanno causato la preoccupazione dei residenti molti dei quali hanno chiamato la polizia locale ed il comune stesso di Canegrate.

Centinaia di chiamate, molte anche di protesta, che hanno costretto il comune a prendere provvedimenti con la pubblicazione di un avviso sui canali social: "Da alcune ore nel nostro comune sono in corso disservizi generalizzati, per diverse ragioni tecniche, sulla rete elettrica. Non si tratta di eventi gestiti direttamente da noi o collegati all’attività del comune. Abbiamo preso però contatto con il gestore segnalando il problema e i disagi derivanti ai cittadini. Il gestore si è impegnato nella risoluzione, nel minor tempo possibile, della problematica diffusa". Nei giorni scorsi i disagi hanno colpito anche l'illuminazione pubblica con diverse strade, via Torino, Milano, Palermo, senza la consuete illuminazione dei lampioni. Strade nel buio totale.

Ieri nella zona di via Torino la corrente elettrica è mancata per due ore nel pomeriggio con disagi evidenti considerata l'ora già tarda e l'oscurità imminente. Impossibile sapere l'origine del guasto. In molti puntano il dito contro una cabina che si è allegata in via Redipuglia a causa delle forti piogge. Altri nei confronti dei lavori per il posizionamento della fibra che stano causando non pochi disagi in molte parti del paese.