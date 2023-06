Camminata di protesta a Samarate, 25mila piante a rischio!

È organizzata dal Comitato Salvaguardia dei boschi di Samarate la camminata di oggi, per ribadire la contrarietà alla realizzazione della Variante alla Statale 341 che dovrebbe attraversare la fascia di boschi tra Busto Arsizio e Samarate, a rischio 25mila piante nell’area che dovrebbe essere disboscata. Appuntamento alle 9.30 alla Fonderia San Gregorio in viale Europa 62. "Cammineremo nel nostro bosco – spiegano gli organizzatori – lungo una parte del percorso che la nuova strada dovrebbe distruggere se gli attuali progetti non saranno fermati. Sarà un’occasione per vedere e toccare con mano la perdita irreparabile di bellezza, natura, salute e biodiversità che questa strada minaccia di portare nella nostra comunità".

Il percorso della camminata è di circa 4 km tra andata e ritorno, si arriverà fino in via Ollearo dove è prevista la realizzazione dello svincolo, tornando ci sarà un piccolo rinfresco nell’area del Bosco dei Carpini. Agli amanti della fotografia, l’invito a "scattare qualche immagine del nostro bellissimo bosco: a fine anno abbiamo in mente di organizzare qualcosa con il vostro contributo" spiegano dal Comitato.Ros.For.