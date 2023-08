Butta la lavatrice in strada Incastrato dalle telecamere

Niente da fare: nonostante ci siano punti di raccolta dedicati , c’è sempre l’incivile di turno che credendosi "furbo" getta l’elettrodomestico vecchio …per strada. Questa volta però non l’ha passata liscia a Somma Lombardo, ad immortalarlo mentre abbandonava la lavatrice nella piazza Pozzo le telecamere di videosorveglianza in funzione nella zona. E grazie alle immagini registrate gli uomini della Polizia locale, in collaborazione con l’ufficio Ecologia del comune, sono riusciti a risalire al colpevole al quale presto arriverà la multa salata da pagare. Che sia una lezione per lui e per quanti potrebbero essere intenzionati ad abbandonare rifiuti per strada. Le telecamere per fortuna non perdonano. "È stata un’operazione congiunta che, ancora una volta, ha visto la polizia locale e l’amministrazione comunale lavorare fianco a fianco per individuare questi "furbetti" che pensano di restare impuniti – afferma l’assessore all’ecologia Edoardo Piantanida –. A tutti i cittadini vengono forniti gli strumenti necessari per poter smaltire i rifiuti in modo corretto senza inquinare, nel rispetto dell’ambiente e senza causare danni alla città, quindi a maggior ragione questi comportamenti non sono tollerabili". R.F.