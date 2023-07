Busto Garolfo, progetto per un'area verde con campo da beach-volley e attracco per canoe

Potrebbe rappresentare il coronamento di un sogno che porta ancora la data di Expo 2015. Un’area verde per sport e divertimento all’aria aperta lungo le rive del Canale Villoresi. È tra le intenzioni dell’amministrazione comunale di Busto Garolfo guidata da Susanna Biondi quella di dare nuova vita a uno degli angoli più suggestivi che caratterizzano il passaggio del Villoresi in territorio bustese. Una struttura in legno lamellare a basso impatto ambientale destinata ad ospitare un piccolo punto ristoro, un campo da beach-volley e una vasta area verde attrezzata per picnic e momenti di relax.

Il costo totale dell’intervento si aggirerebbe sui 130 mila euro. Manca il nome di chi potrebbe prendersi carico di tutta l’area che comprende anche un attracco per le canoe da utilizzare per la navigazione sul Villoresi.

Già adesso le sponde del Canale sono frequentate da giovani dediti alle attività sportive oltre che dai meno giovani più amanti dei giochi da tavolo. Un’area attrezzata come quella ipotizzata potrebbe favorire un approccio più green al territorio. Decine di piante per fare ombra e piste realizzate con sottofondi speciali sarebbero la manna per i tanti giovani che percorrono abitualmente di corsa, e non senza rischi, le strade asfaltate del paese. Un punto verde in sostanza dove sostare, riposarsi e curare la propria salute fisica circondati da sentieri e boschi.

A curare la parte preliminare sarà il consigliere Aldo Dell’Aqua che ha già manifestato l’intenzione di portare a termine almeno la prima fase dell’intera realizzazione anche se i tempi sono stretti, manca un anno alle prossime amministrative, il progetto potrebbe prendere il via entro pochi mesi se qualche realtà locale si farà avanti.

Paolo Mattelli