Milano, 22 luglio 2018 - Tragedia sfiorata, oggi, verso le 15, a Busto Garolfo. In via Correggio due ciclisti poco più che ventenni hanno urtato violentemente contro un’automobile uscita da uno stop. I feriti sono finiti all’ospedale di Legnano in codice giallo. Il conducente dell’auto avrebbe impegnato l’incrocio di via Correggio sporgendosi oltre la linea di stop.