Busto Garolfo (Milano), 2 settembre 2020 - Il paese rinnova il gemellaggio con la cittadina lucana di Senise in provincia di Potenza. A distanza di 43 anni dalla firma del sodalizio, il paese dell’Altomilanese riparte dalle origini, da quella devozione per San Rocco che è stata la scintilla dell’amicizia tra le due comunità. Spinta anche da un’emergenza Covid che impone precise regole per contenere la diffusione del virus, la festa del gemellaggio 2020 sarà concentrata domenica 6 settembre con la celebrazione della messa solenne (alle 11 nella chiesa parrocchiale) in onore del santo protettore dalle malattie da contagio.

Promossa dal Gruppo San Rocco per il gemellaggio con il patrocinio delle due amministrazioni comunali e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, la Festa sarà l’occasione per ribadire «i valori di solidarietà e vicinanza che fin dall’inizio hanno contraddistinto questo gemellaggio vedendo sempre in prima linea le istituzioni locali. Ma anche per tornare alle origini del sodalizio che trovano radici nella devozione a San Rocco», ricorda il presidente del Gruppo San Rocco, Prospero Roseti.

Dalla firma del gemellaggio, avvenuta nel 1977, ad oggi i momenti più significativi hanno infatti riguardato la devozione al santo. Il patrono di Senise ha trovato fin dagli anni Sessanta una forte venerazione anche a Busto Garolfo dove molti senisesi fin dalla metà del secolo scorso si sono trasferiti. Nel 1987 è stata la famiglia di Rocco Marcone a donare alla parrocchia bustese una statua di San Rocco. «In questo periodo particolarmente complesso e delicato, riportiamo al centro del gemellaggio il santo protettore dalle malattie da contagio, il cui culto è diffuso in tutto il mondo», prosegue Roseti.