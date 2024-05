Don Emanuele Tempesta condannato per abusi. Incredulità e rabbia tra i fedeli: almeno l’hanno fermato

Busto Garolfo, 30 maggio 2024 – Incredulità da una parte ma anche tanta rabbia dall’altra per la condanna di primo grado emessa dal collegio del tribunale di Busto Arsizio nei confronti di don Emanuele Tempesta, 32 anni, l’ex parroco vicario di Busto Garolfo che era stato arrestato direttamente in campeggio il 15 luglio 2021 a Bardonecchia. Per lui una pena di sei anni e sei mesi per abusi sessuali. Qualcuno tira un sospiro di sollievo: "Lo hanno fermato per tempo ed in campeggio a quanto pare non era successo nulla". In paese si sospettava qualcosa: il prete invitava i ragazzini conosciuti in oratorio nella sua abitazione per giocare alla playstation. Tutti ragazzi con un’età compresa tra i 7 e gli 11 anni.

Secondo la rete dell’Abuso, la lunghezza dell’analisi del materiale sequestrato nell’abitazione del prete aveva portato all’ipotesi di un cerchio maggiore di abusi, che sarebbero avvenuti proprio in quella casa, dove in virtù della fiducia riposta nel giovane sacerdote da parte di un territorio che lo adorava, i piccoli dell’oratorio trascorrevano pomeriggi a giocare. Sul fatto la Curia non avrebbe nemmeno avvisato la Procura anche se iI genitori avevano portato prove inequivocabili.

Un profilo particolare quello di Don Tempesta che aveva ricevuto in seminario il giudizio negativo dell’ex rettore, monsignor Luigi Panighetti che già nel 2015 riteneva che Tempesta non dovesse diventare prete e non dovesse procedere al successivo quadriennio. il suo percorso in seminario fu rallentato due anni. Ora si attendono le motivazioni della sentenza che saranno depositate in 60 giorni ed il legale del prete è pronto a fare ricorso in appello. L’avvocato del prete è Mario Zanchetti, penalista della Curia che in passato aveva difeso don Mauro Galli, il prete di Legnano (oggi morto) condannato per abusi sessuali nei confronti di un minorenne.