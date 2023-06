Busto Arsizio, Risolto il Giallo dell'Accoltellamento, Due Sudamericani Indagati

Risolto il giallo dell’accoltellamento di un uomo, un cileno, avvenuto domenica in via Pastore, a Busto Arsizio. Nel giro di 48 ore gli agenti del Commissariato hanno ricostruito il quadro e identificati due sudamericani, indagati per tentato omicidio. Dagli accertamenti è emerso che solo il giorno prima il ferito era stato fermato da una pattuglia della Polizia Stradale di Busto su un’auto con arnesi da scasso e un documento falso. I poliziotti erano poi risaliti al domicilio del fermato, quello appunto di via Pastore, trovando anche qui arnesi da scasso, denaro, refurtiva e i documenti di altri tre sudamericani, due uomini e una donna. Domenica il violento litigio dei due uomini con la vittima all’interno dell’abitazione, da cui poi si sono allontanati. Il Commissariato ha diramato le ricerche con la segnalazione dell’auto sulla quale viaggiavano che è stata intercettata lunedì in territorio transalpino dalla Polizia francese. Uno dei due uomini, cileno pure lui, e a sua volta con una ferita da coltello, è stato arrestato perché destinatario di mandato di cattura per reati predatori emessi da diversi Stati europei, mentre l’altro uomo e la donna, peruviano lui e cilena lei, sono stati accompagnati al confine e prelevati dai poliziotti del Commissariato di Busto Arsizio che, coordinati dalla Procura, stanno ricostruendo l’accaduto. R.F.