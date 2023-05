Brucia stabile inagibile Riparo per i senzatetto

Saranno gli accertamenti in corso da parte degli agenti della Polizia locale a stabilire quali siano state le cause dell’incendio che si è sviluppato nella serata di mercoledì all’interno di uno stabile di proprietà comunale, da tempo dichiarato inagibile, che si trova nella zona periferica di via Valletta Fogliano. In passato la struttura era già stata bersaglio di episodi analoghi. Nel caso specifico l’allarme è scattato poco dopo le 20.30 e sul posto sono arrivate le squadre di vigili del fuoco di Vigevano e Mortara con diversi mezzi: il lavoro per avere ragione delle fiamme e mettere in sicurezza l’area si è protratto per diverse ore. L’intervento si è concluso oltre la mezzanotte. Per fortuna non si registrano persone coinvolte.

L’edificio è da molto tempo utilizzato come rifugio dai senzatetto e al momento non è escluso che il rogo possa essere stato generato da qualcuno che è riuscito a penetrare in quello che era un cascinale i cui accessi, porte e finestre, erano stati a suo tempo murati. In quella stessa zona, a poche decine di metri dal luogo dell’incendio, vengono scaricati periodicamente in modo illegale cumuli di rifiuti e, nonostante i ripetuti interventi di pulizia, il fenomeno continua a ripetersi.

U.Z.