Bottini di migliaia di euro Dopo sei anni individuato il ladro

Era riuscito a sfuggire all’identificazione dopo aver commesso nel 2017 e nel 2018 tre furti ai danni di due attività commerciali e della Camera del lavoro di Luino, con un bottino complessivo di diverse migliaia di euro. Ma i carabinieri sono riusciti a risalire all’uomo, un 59enne di Germignaga. Le tracce biologiche raccolte inviate al Ris di Parma avevano inizialmente dato un responso negativo, in quanto il suo genotipo non era mai stato censito nella banca dati. Ma dopo che lo scorso anno l’uomo è stato arrestato dai militari di Luino per rapina è emersa la corrispondenza con il profilo genetico già individuato. L’uomo, già in carcere a Varese, dovrà ora rispondere anche dei tre furti.

Lorenzo Crespi