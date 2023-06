Botti e fuochi nella notte "Hanno scordato i doveri"

di Camilla Garavaglia

Fuochi d’artificio in piena notte, senza permessi e oltre l’orario consentito. Una nuova moda dell’estate dei nostri paesi, un comportamento che va a sommarsi a tutti gli schiamazzi notturni tipici di questa stagione. Le segnalazioni più frequenti arrivano da Ossona, dove i fuochi d’artificio irregolari e i botti sono stati sparati nel corso del fine settimana alle 23 e poi alle 2 e alle 3.30 di notte, sembra per festeggiare matrimoni e compleanni. Ma fuochi d’artificio irregolari sono stati sparati anche a Busto Garolfo e nelle campagne tra Inveruno e Mesero.

A segnalarli, come spesso accade, i cittadini che si sono lamentati sui social per questo inizio di estate all’insegna dell’inquinamento acustico: schiamazzi, fuochi e botti hanno reso insonni le prime notti calde di giugno, con le finestre aperte. Qualcuno vuole scrivere al Comune, qualcun altro ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, ma una vera soluzione sarà difficile da trovare.

"In estate si è sempre tollerato un certo aumento di decibel, ma è vero che musica, botti e rumori si fermavano una volta intorno a mezzanotte: un orario dettato dalle norme comunali, ma soprattutto dal buon senso – spiega Giuseppe Rescaldina, psicologo e psicoterapeuta – Chi dice che negli ultimi anni gli schiamazzi e la maleducazione in generale sono aumentati ha ragione, e questo accade perché le persone sentono di avere diritti da far valere dimenticandosi di avere anche doveri. Un atteggiamento esacerbato dal lockdown, durante il quale i nostri diritti sono stati effettivamente sospesi".

E ancora. "Il ragionamento è: mi sposo? Ho il diritto di sparare fuochi alle 3 di notte, pazienza se sveglio tutto il paese. Peccato che per vivere in società si debbano bilanciare i diritti con i doveri, come il rispetto del silenzio dopo un certo orario. La soluzione? Temo che amministratori e forze dell’ordine possano fare poco, se noi per primi non torniamo a ricordarci del fatto che siamo parte di una comunità".