Botte ai figli. Arrestato papà violento

Picchiava moglie e figli: arrestato padre violento. L’indagine, condotta dal Nucleo operativo del comando unico coordinato dal comandante Stefano Palmeri, ha preso avvio dalla segnalazione della scuola che aveva raccolto le testimonianze dei figli. È stata subito attivata la procedura prevista dal codice rosso e si è subito instaurato uno stretto contatto con il pm titolare delle indagini che ha delegato una serie di attività investigative. Sono quindi state assunte informazioni ed è stata acquisita varia documentazione che ha portato l’autorità di giudiziaria all’emissione di un provvedimento restrittivo nel giro di pochi giorni.

Dalle indagini sono emersi episodi di violenza sia fisica che psicologica. Il padre, un 50enne italiano, quando si arrabbiava prendeva a calci, pugni e parolacce i propri figli e in alcuni episodi malmenava anche la moglie. In casa si era instaurato un clima di angoscia. Le indagini si sono svolte nel più stretto riserbo per non destare alcun sospetto nell’uomo e sono stati attivati servizi di pattugliamento dinamico nei pressi della residenza della famiglia, monitorando la presenza dei figli a scuola e della moglie sul posto di lavoro.

Per anni la moglie ha sempre giustificato e minimizzato le condotte dell’uomo e ha sempre cercato di nasconderle e non denunciarle. Anche in altre occasioni dove nel corso di litigi violenti i figli avevano chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, pur essendo stata malmenata poco prima, la moglie ha sempre riferito che si trattava di una banale lite familiare. L’uomo è stato tradotto a San Vittore a Milano.