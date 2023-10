Bosco del Roccolo. Restyling dei sentieri

E’ iniziato in questi giorni il ripristino della rete escursionistica nell’area del bosco del Roccolo tra i Comuni di Canegrate e Busto Garolfo. Il Parco sovracomunale interverrà rimuovendo le piante cadute sui percorsi principali, corrispondenti a strade consorziali o vicinali riportate nel catasto terreni. E’ ancora in vigore l’ordinanza di pubblico transito nell’area, pertanto sono stati allertati i fruitori del parco al rispetto dell’ordinanza anche per evitare interferenze con gli interventi di manutenzione in corso. Il tutto dopo la violenta tempesta di fine luglio. Dopo un sorvolo con drone sopra le aree del parco maggiormente colpite dall’evento calamitoso del 24 luglio da una prima stima è risultata compromessa una superficie forestale di circa 200.000 metri quadrati, in parte pubblica e in parte privata. In ogni caso non tutto il parco risultava interdetto alla circolazione ma soltanto parte dell’itinerario 2 dal centro sportivo comunale di Canegrate fino alla Cascina Zanaboni di Parabiago. Dal Bosco del Roccolo non era possibile raggiungere due accessi principali del Parco: via Magenta a Canegrate e via Fosse Ardeatine a Busto Garolfo, tramite il sottopassaggio alla Strada Provinciale n. 109.