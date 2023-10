Boschi della droga. Preso uno spacciatore ignoto alle banche dati

Continua senza tregua da parte dei carabinieri l’attività di contrasto allo spaccio nei boschi, alimentato purtroppo da una domanda costante ed eterogenea di stupefacenti. Quotidianamente impegnati nei servizi di controllo del territorio montano in collaborazione con gli uomini della compagnia luinese, i baschi rossi dei Cacciatori di Sardegna si sono imbattuti l’altro giorno in un giovane spacciatore, irregolare sul territorio nazionale, sconosciuto alle banche dati delle Forze di Polizia poiché, non solo privo di precedenti di qualsiasi tipo, ma anche mai fermato per semplici controlli. Sconosciuto dunque fino a martedì quando i militari nella zona di Rancio Valcuvia hanno individuato un nuovo bivacco di spaccio e osservato, quindi, i movimenti di un giovane che, col volto coperto da passamontagna, faceva la spola tra l’altura del bosco e la sottostante strada provinciale per cedere, in modo fulmineo, numerose dosi agli acquirenti che accostavano in automobile. Attese le condizioni ottimali i carabinieri sono riusciti a bloccare il giovane spacciatore,tratto in arresto. A seguito di perquisizione personale, sono stati rinvenuti oltre cento grammi di stupefacente, tra eroina, cocaina e hashish, denaro contante, due telefoni cellulari e un machete. Dalla vicenda emerge come ci sia un continuo ricambio della manovalanza dello spaccio, confermato dall’arresto del ventenne precedentemente sconosciuto alle forze dell’ordine, Il giovane, colto in flagranza, è stato condotto in carcere a Varese a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Un servizio straordinario di controllo, disposto dal Comando provinciale, ha impegnato nei giorni scorsi anche i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio, in particolare delle stazioni di Cassano Magnago, Fagnano Olona e Lonate Pozzolo, in collaborazione con il Nucleo Cinofili di Casatenovo (Lecco) nei cosiddetti "boschi dello spaccio" nella zona di Oggiona Santo Stefano. I militari hanno trovato uno dei bivacchi utilizzati dagli spacciatori, hanno inoltre segnalato due varesini, 32 e 46 anni, alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana e cocaina. È stato controllato e deferito in stato di libertà un quarantenne che era alla guida dell’auto e si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti per rilevare eventuale stato di alterazione psicofisica.