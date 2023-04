Borseggiatori in centro Derubata del portafogli una cittadina di 66 anni

Dopo il mercato settimanale anche il centro cittadino è diventato teatro dell’azione dei borseggiatori. L’ultima vittima una 66enne che mentre faceva acquisti si è accorta di non avere più il portafoglio. Secondo quanto ricostruito dalla pensionata sarebbe stata presa di mira mentre parlava al telefono. Oltre a dover rifare i documenti e alla perdita del contante che aveva con sè la saronnese si è trovata a fare i conti anche con alcune spese di prodotti alimentari che il ladro ha subito fatto negozi. La saronnese ha cercato di ritrovare il portafoglio tornando sui propri passi ha persino visitato i negozi in cui sono stati fatti gli acquisti incriminati ma del ladro non c’era traccia.