Bonito riconfermato . Gran Maestro del Palio

Ieri sera in Cenobio, si sono tenute le votazioni per il rinnovo delle cariche del Collegio dei Capitani e delle Contrade del Palio di Legnano. Raffaele Bonito è stato riconfermato nella carica di Gran Maestro, col suo vice Tiziano Biaggi. L’assemblea dei soci del Collegio gli ha attribuito 61 voti contro i 35 ottenuti dallo sfidante Remo Bevilacqua e dal suo vice Doriano Sciocco. Il nuovo direttivo sarà composto da Alessandro Airoldi, Giancarlo Alberti, Lucio Ballarino, Jody Testa, Domenico Esposito Davide Fuschetto, Massimiliano Franchi, Cristiano Poretti. Eletti per la carica di Probiviro Paolo Cristiani, Matteo Garegnani e Giuseppe La Rocca. Per la carica di Revisore dei Conti: Mauro Nebuloni, Carlo Barlocco e Davide Bartesaghi.