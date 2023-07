Bomba d’acqua estiva Centinaia di chiamate ai pompieri di Varese Ospedale allagato

di Sara Giudici

Tetti scoperchiati, alberi abbattuti, fornitura di corrente elettrica interrotta e problemi all’ospedale e lungo la linea ferroviaria: sono stati i danni provocati dalla tromba d’aria che ieri mattina si è abbattuta sul Tradatese. L’emergenza è iniziata intorno alle sette con vento e pioggia ad altissima intensità. Le raffiche hanno fatto cadere diversi alberi lungo le strade interrompendo la circolazione e mandando in tilt il traffico. Seri anche i danni all’ospedale di Tradate: sono caduti alcuni alberi e si sono registrati danni e allagamenti che per l’intera giornata hanno difficile l’accesso e la viabilità all’interno della struttura e lo svolgimento di alcune attività. A causa del malfunzionamento degli ascensori e di problemi legati all’intermittenza del funzionamento degli impianti elettrici si è preferito rinviare l’attività delle sale operatorie. Sono stati necessari interventi di messa in sicurezza e sistemazione in diversi punti dell’ospedale dalle camere di degenza dove si sono spalancate le finestre come in pediatria. Intervento dei pompieri anche per ripristinare l’accesso alla Tac mobile poiché il percorso per raggiungerla è stato bloccato.

Problemi anche nelle vicine Cassano Magnago, Cardano, Samarate, e Venegono per tagli pianta e tetti scoperchiati. Dieci squadre con oltre sessanta vigili del fuoco sono stati impegnati per far fronte alle richieste. I pompieri – è stato richiamato anche del personale libero dal servizio – hanno gestito un centinaio di richieste in attesa, e altrettante sono state risolte. Al lavoro anche a Tradate dove grandi piante sono cadute in diversi punti della città dal parcheggio della posta a quello della Casa di comunità.