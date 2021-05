Legnano (Milano), 25 maggio 2021 - Zero casi covid in città ed incidenza da zona bianca. Per la prima volta nel 2021 la città di Legnano non ha casi di positivi al virus. A dire la verità era già accaduto il 5 gennaio scorso ma si era trattato di un dato anomalo poi balzato a 36 positivi il giorno successivo. Di fatto una mancata comunicazione di Ats. Questa volta invece il trend del calo costante è stato confermato il lunedì.

Sette giorni fa il dato dei positivi era di 2 persone. Per trovare il precedente "zero" vero e proprio bisogna risalire al 28 settembre 2020. Da lì in avanti ci fu poi un netto incremento dei contagi fino all'avio della seconda ondata e del boom del mese di novembre. La settimana epidemica intanto a Legnano città termina con 30 nuovi contagi che di fatto sono 5 in più rispetto a quella precedente. Legnano poi torna sotto la soglia di incidenza dei 50 nuovi casi per 100mila abitanti. Oggi è di 49, mentre la Lombardia è a quota 51 e l'Italia a quota 54.